Аренда жилья в Киеве: сколько стоит снять квартиру

Предложений на рынке много, а спроса мало

В Киеве снизились цены на аренду квартир, пишет ТСН.

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Арендовать квартиру в Киеве можно даже за 3 тысячи гривен. Отмечается, что большинство объявлений размещено от риэлторов, однако они берут небольшую комиссию.

До войны цены на арендованные квартиры были значительно выше:

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однокомнатную квартиру можно было снять в районе 8 тыс. гривен, то сейчас цены стартуют от 3 тысяч.

Отмечается, что речь идет о квартирах с техникой и мебелью, однако в отдаленных от центра районах:

возле станций метро "Минская",

"Лесная",

"Берестейская",

"Святошин",

"Дарница".

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Хотя аренда квартир ближе к центру и в элитных спальных районах не намного дороже.

Предложений на рынке много, а спроса мало, потому и цена соответствующая.

В частности, в Печерском районе можно арендовать однокомнатную квартиру за 4,7 тысяч гривен. До полномасштабной войны самое дешевое предложение здесь было за 18,3 тысяч гривен.

Арендовать квартиру на улице Крещатик можно минимум за 13,8 тысяч гривен. Уютная однокомнатная квартира на Подоле стоит около 6-9 тысяч гривен. В районе станции метро "Левобережная" квартира с косметическим ремонтом стоит 4,5 тысяч гривен.

Прогнозируют, что такая цена на услуги будет сохраняться минимум ближайший месяц или до конца лета. Все зависит от ситуации в столице и Украине в целом.

Ранее мы писали, что государство выкупает у застройщиков новые квартиры, которые еще не успели продать. Их планируют распределить между переселенцами, которые потеряли свое жилье в результате боевых действий.