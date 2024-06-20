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Налог на недвижимость в Украине: что нужно знать

Кому и сколько нужно заплатить
 |  Автор: Ольга Опенько
Налог на недвижимость в Украине: что нужно знать
Иллюстративное фото / Getty Images

До 1 июля 2024 года отдельные владельцы недвижимого имущества должны получить налоговые уведомления-решения об уплате суммы налога на недвижимость. Кого это касается и сколько нужно заплатить.

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Налог на недвижимость должны уплатить лица, в собственности которых есть:

  • квартира (квартиры) площадью более 60 кв. м;
  • дом (дома) площадью более 120 кв. м;
  • квартира и дом площадью более 180 кв. м;
  • нежилые помещения.

Ставки налога для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются по решению местного совета в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр.

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Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6700 гривен. Таким образом максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6700 * 1,5%).

Налоговое обязательство уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. 

С 1 января 2023 года за объекты жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их доли, находящиеся в собственности физических и/или юридических лиц, находящихся на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных РФ, налог на недвижимое имущество не начисляется.

Ранее мы писали, что НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей  в евро.

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