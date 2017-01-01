ТОП-5 самых денежных вакансий ноября

Какие вакансии обещают зарплату выше 56 тыс гривен.

Ноябрь считается самым лучшим месяцем для поиска сотрудников перед зимой. Когда праздники не за горами, то люди не сильно спешат менять работу. Ноябрь выступает как последний шанс “запрыгнуть в вагон“ и найти достойную замену ушедшему работнику.

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Кого срочно ищут работодатели в ноябре и сколько готовы заплатить выясняли rabota.ua.

1. Руководитель Благотворительного Фонда Леонида Черновецкого

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На первом месте расположилась вакансия с зарплатой в 280 000 гривен. Им необходим руководитель Фонда, с опытом управления больше 5 лет. Соискатель должен уметь принимать взвешенные решения и иметь деловой подход к работе.

Будущий топ-менеджер должен быть креативным, готовым выступать в СМИ, иметь выразительную внешность, готовым участвовать в дебатах и законопослушным.

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При приеме на работу нужно будет пройти проверку на “детекторе лжи“.

“Если вы считаете, что менеджеру все равно, чем заниматься, лишь бы это было по Закону и не безнравственно, а правила ведения бизнеса всегда одинаковы – это ваша работа“, - говорится в объявлении.

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2. Data Scientist

Агентство Global Talent Advantage ищет специалиста Data Scientist и готова оплатить 150 000 гривен в месяц.

Они нацелены на поиски эксперта-программиста, который обладает прикладными знаниями в реальном мире и понимает методы Data Scientist.

Соискатель должен владеть навыками программирования (C, JAVA, Python и т.д.), T-SQL, а также уметь администрировать Linux и оболочки.

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Если же человек умеет применять технологии для VR, AV, MR/AR, а также мобильных приложений, платформ моделирования и движения, то он будет в списке первых претендентов.

3. Team Lead Senior Java Developer

Третье место заняло еще одно предложение для программистов - Team Lead Senior Java Developer для компании САПА СОФТВЕР. Они готовы платить 140 000 гривен.

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Здесь нужны знания и навыки в создании эффективного рабочего процесса для команды из больше, ем 10 разработчиков разных уровней. Они предлагают провести обучение и наладить дальнейшее взаимодействие с РП аналитиком.

САПА ищут кандидата не только готового развивать себя и команду, но и опытного в разработке на Java (от 5 лет), умением работать с инфраструктурой Java-проектов (Maven, JUnit, SVN) и с JEE-серверами приложений (apache).

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Соискатель должен владеть уровнем английского на уровне чтения проф литературы и документов.

4. Директор по маркетингу (Fintech)

Очень требовательная к умениям, но высокооплачиваемая вакансия директора по маркетингу оказалась на 4-м месте с заработной платой в 80 000 гривен.

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Компания LendaBit ищет человека, которая занимается криптовалютой и нацелена на рынки США и Европы.

Кандидат должен понимать нюансы работы криптовалют, быть опытным в работе с проектами в сфере блокчейн-технологий и работать в маркетинге от 5 лет.

Обязательно нужно владеть английским на уровне Upper-Intermediate (быть готовым вести переговоры и готовить презентации).

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Также нужны практические знания в использовании инструментов интернет-маркетинга (поисковая оптимизация, интернет-реклама, SMМ, PR, e-mail-маркетинг и т. д.), уметь писать информационно-рекламные посты.

Иметь опыт в организации и анализе эффективности рекламных и PR-кампаний.

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При всех этих профессиональных навыках, соискатель также должен быть ответственным, креативным, амбициозным, стратегически мыслить и иметь высокий уровень коммуникативной компетенции.

5. Директор издательства учебной литературы

Агентство бизнес-решений ищет директора издательства учебной литературы на работу с оплатой в 56 000 гривен.

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Главной задачей нового сотрудника будет выявление основных бизнес-процессов издательства и создание организационной структуры.

Работодатели креативно подошли к требованиям и разработали необходимую формулу: 50% менеджерского опыта – 30% знаний рынка учебных заведений Украины – 20% знаний издательского дела.

Обязательно знание английского.

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