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ТОП-5 самых денежных вакансий ноября

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Какие вакансии обещают зарплату выше 56 тыс гривен.
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в ноябре
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в ноябре
depositphotos.com

Ноябрь считается самым лучшим месяцем для поиска сотрудников перед зимой. Когда праздники не за горами, то люди не сильно спешат менять работу. Ноябрь выступает как последний шанс “запрыгнуть в вагон“ и найти достойную замену ушедшему работнику. 

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Кого срочно ищут работодатели в ноябре и сколько готовы заплатить выясняли rabota.ua.

1. Руководитель Благотворительного Фонда Леонида Черновецкого 

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На первом месте расположилась вакансия с зарплатой в 280 000 гривен. Им необходим руководитель Фонда, с опытом управления больше 5 лет. Соискатель должен уметь принимать взвешенные решения и иметь деловой подход к работе.

Будущий топ-менеджер должен быть креативным, готовым выступать в СМИ, иметь выразительную внешность, готовым участвовать в дебатах и законопослушным. 

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При приеме на работу нужно будет пройти проверку на “детекторе лжи“.

“Если вы считаете, что менеджеру все равно, чем заниматься, лишь бы это было по Закону и не безнравственно, а правила ведения бизнеса всегда одинаковы – это ваша работа“, - говорится в объявлении. 

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2. Data Scientist

Агентство Global Talent Advantage ищет специалиста Data Scientist и готова оплатить 150 000 гривен в месяц. 

Они нацелены на поиски эксперта-программиста, который обладает прикладными знаниями  в реальном мире и понимает методы Data Scientist.

Соискатель должен владеть навыками программирования (C, JAVA, Python и т.д.), T-SQL, а также уметь администрировать Linux и оболочки. 

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Если же человек умеет применять технологии для VR, AV, MR/AR, а также мобильных приложений, платформ моделирования и движения, то он будет в списке первых претендентов.

3. Team Lead Senior Java Developer

Третье место заняло еще одно предложение для программистов - Team Lead Senior Java Developer для компании САПА СОФТВЕР. Они готовы платить 140 000 гривен

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Здесь нужны знания и навыки в создании эффективного рабочего процесса для команды из больше, ем 10 разработчиков разных уровней. Они предлагают провести обучение и наладить дальнейшее взаимодействие с РП аналитиком.

САПА ищут кандидата не только готового развивать себя и команду, но и опытного в разработке на Java (от 5 лет), умением работать с инфраструктурой Java-проектов (Maven, JUnit, SVN) и с JEE-серверами приложений (apache). 

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Соискатель должен владеть уровнем английского на уровне чтения проф литературы и документов.

4. Директор по маркетингу (Fintech)

Очень требовательная к умениям, но высокооплачиваемая вакансия директора по маркетингу оказалась на 4-м месте с заработной платой в 80 000 гривен

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Компания LendaBit ищет человека, которая занимается криптовалютой и нацелена на рынки США и Европы.

Кандидат должен понимать нюансы работы криптовалют, быть опытным в работе с проектами в сфере блокчейн-технологий и работать в маркетинге от 5 лет.

Обязательно нужно владеть английским на уровне Upper-Intermediate (быть готовым вести переговоры и готовить презентации). 

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Также нужны практические знания в использовании инструментов интернет-маркетинга (поисковая оптимизация, интернет-реклама, SMМ, PR, e-mail-маркетинг и т. д.), уметь писать информационно-рекламные посты.

Иметь опыт в организации и анализе эффективности рекламных и PR-кампаний. 

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При всех этих профессиональных навыках, соискатель также должен быть ответственным, креативным, амбициозным, стратегически мыслить и иметь высокий уровень коммуникативной компетенции.

5. Директор издательства учебной литературы

Агентство бизнес-решений ищет директора издательства учебной литературы на работу с оплатой в 56 000 гривен

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Главной задачей нового сотрудника будет выявление основных бизнес-процессов издательства и создание организационной структуры.

Работодатели креативно подошли к требованиям и разработали необходимую формулу: 50% менеджерского опыта – 30% знаний рынка учебных заведений Украины – 20% знаний издательского дела.

Обязательно знание английского.

Ранее сообщалось, кому сложнее устроиться на работу: молодежи или работникам 45+.

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Теги: вакансии, вакансии в украине, зарплата, самые дорогие вакансии, вакансии в ноябре, высокооплачиваемые вакансии
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