Цены на молочные продукты растут: цифры

Стоимость 900 мл молока выросла на 1 грн, в свою очередь килограмм творога подорожал почти на 5 грн

В Украине значительно выросли цены на молочную продукцию. По оценкам экспертов такая тенденция продолжится и весной ценники на таких продуктах могут прибавить еще по 3-4%.

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Так, стоимость 900 мл молока выросла на 1 грн, в свою очередь килограмм творога подорожал почти на 5 грн.

Например, в октябре прошлого года "молочная корзина" (сыр, масло, кефир, молоко) обходилась украинцам в 478,9 грн. А уже в феврале 2022 года за такой же набор придется заплатить 516 грн.

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В частности, цены выросли таким образом:

масло подорожало с 48,6 до 53,3 грн (200 гр);

молоко с 31,28 до 32,4 грн (за 900 мл);

кефир с 33,73 до 34,82 грн (за 950 мл);

творог с 49,31 до 51,1 грн (за 300 гр).

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Основные причины, почему подорожали молочные продукты:

выросли цены на газ и электроэнергию для производителей;

подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм);

упала прибыльность производителей молока.

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По мнению экспертов, цены на молочную продукцию продолжат расти и дальше. Речь идет об увеличении на 3-4%.

"И производители, и сети удерживают свои заработки на высоких уровнях. Молочное сырье подорожало. Если смотреть сейчас и то, что было год назад, цена выросла более чем на 15%, и это только цена на сырье. А сырье – основа себестоимости. Значительно выросла стоимость энергоресурсов. Молочная сфера использует много газа, а он подорожал в разы. Электроэнергия также выросла в цене", – поясняет эксперт.

Ранее мы писали, что в Украине рекордно подорожал хлеб за 5 лет. В частности, 0,6 кг хлеба в супермаркете стоит 25,9 грн.