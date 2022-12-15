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Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших
 |  Автор: Ольга Опенько
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
Иллюстративное фото / EPA

Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает "Укринформ".

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На сегодняшнем заседании Европарламент поддержал резолюцию, признающую события 30-х годов прошлого столетия геноцидом украинского народа.

Документ поддержали 507 депутатов, "против" проголосовали - 12, воздержались - 17.

Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

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"Европейский парламент… признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный умышленными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинского и существенно подорвали основы ", - говорится в сообщении.

Европейские парламентарии осудили действия России, которая:

  • продолжает агрессивную войну против Украины,
  • нарушает территориальную целостность, суверенитет, стремится ликвидировать как государство,
  • разворовывает зерновые хранилища и препятствует экспорту.

Принятую резолюцию передадут Верховной Раде, президенту, правительству Украины, главе дипломатии ЕС, Европейскому совету и комиссии, странам-членам, ООН, ОБСЕ, а также российскому президенту, правительству и парламенту.

Ранее мы писали, сколько украинцев готовятся к переезду  из-за холода и обстрелов.

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