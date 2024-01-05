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Борщевой набор в Украине: как за год изменились цены
Рекордно за год подорожал картофель - в 3,5 раза
Все овощи "борщевого набора" в Украине, кроме лука и моркови, стоят на 20% дороже, чем год назад. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.
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- Рекордно за год подорожал картофель - в 3,5 раза, и сейчас оптовая стоимость этого овоща составляет 14-15,5 грн/кг.
- Свекла и капуста стоят 10-11 грн за кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году.
- Морковь сегодня стоит 10-11 грн за кг – на 48% дешевле, чем в январе прошлого года.
- Лук также по сравнению с прошлым годом подешевел более, чем вдвое и стоит 11,5-12,5 грн за кг.
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Так, повышение цен на некоторые овощи в первую очередь связано:
- с высокими затратами на хранение и транспортировку,
- с повышенными тарифами на электроэнергию для производителей и стоимостью горючего.
Ранее мы писали, что цены на яйца в Украине увеличились на 30,6-27,3%.
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