Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Борщевой набор в Украине: как за год изменились цены

Рекордно за год подорожал картофель - в 3,5 раза
 |  Автор: Ольга Опенько
Борщевой набор в Украине: как за год изменились цены
Иллюстративное фото / depositphotos

Все овощи "борщевого набора" в Украине, кроме лука и моркови, стоят на 20% дороже, чем год назад. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

Читайте также: Цены на автогаз в Украине изменились: цифры

  • Рекордно за год подорожал картофель - в 3,5 раза, и сейчас оптовая стоимость этого овоща составляет 14-15,5 грн/кг.
  • Свекла и капуста стоят 10-11 грн за кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году.
  • Морковь сегодня стоит 10-11 грн за кг – на 48% дешевле, чем в январе прошлого года.
  • Лук также по сравнению с прошлым годом подешевел более, чем вдвое и стоит 11,5-12,5 грн за кг.

Читайте также: Цены на картофель в Украине растут

Так, повышение цен на некоторые овощи в первую очередь связано:

  • с высокими затратами на хранение и транспортировку,
  • с повышенными тарифами на электроэнергию для производителей и стоимостью горючего.

Ранее мы писали, что цены на яйца в Украине увеличились на  30,6-27,3%.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
08.01.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.39 41.99 0.00
Продажа 39.20 42.98 0.00
Все курсы наличных валют...
08.01.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 38.08 41.57 0.42
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK