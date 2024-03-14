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- ВНО в Украине 2023
Вернутся ли украинские беженцы из Польши: ответ
Почти половине (43%) находящихся в Польше украинцев трудно определиться с планами по возвращению в Украину. Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
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- 19% планируют остаться в Польше,
- 15% не приедут в ближайшие 5 лет,
- 13% вернутся в течение полугода, а 10% - в течение года.
Опрос проводился методом электронного анкетирования с декабря 2023 года по март 2024 года, в котором приняли участие 1150 украинцев в Польше.
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В апреле 2023 года 36% украинцев планировали остаться в Польше, 7% хотели переехать из Польши в другую страну, 55% планировали вернуться в Украину. 82% украинцев, планировавших возвращаться, ответили, что приедут домой после победы.
Так, количество однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом.
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Что стало ключевым мотивом, подтолкнувшим приехать в Польшу:
- 30% сказали, что их привлекает уровень заработной платы;
- 27% испытывают опасность в Украине;
- 24% отказались отвечать на вопрос;
- 10% сказали, что их убедили друзья;
- 9% желают воссоединиться с семьей.
Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.