Вернутся ли украинские беженцы из Польши: ответ

Количество однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом

Почти половине (43%) находящихся в Польше украинцев трудно определиться с планами по возвращению в Украину. Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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19% планируют остаться в Польше,

15% не приедут в ближайшие 5 лет,

13% вернутся в течение полугода, а 10% - в течение года.

Опрос проводился методом электронного анкетирования с декабря 2023 года по март 2024 года, в котором приняли участие 1150 украинцев в Польше.

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В апреле 2023 года 36% украинцев планировали остаться в Польше, 7% хотели переехать из Польши в другую страну, 55% планировали вернуться в Украину. 82% украинцев, планировавших возвращаться, ответили, что приедут домой после победы.

Так, количество однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом.

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Что стало ключевым мотивом, подтолкнувшим приехать в Польшу:

30% сказали, что их привлекает уровень заработной платы;

27% испытывают опасность в Украине;

24% отказались отвечать на вопрос;

10% сказали, что их убедили друзья;

9% желают воссоединиться с семьей.

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