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Известно, где можно продать подбитые российские танки
На платформе Prozorro объявлен тендер на покупку 500 бывших в употреблении российских танков. Соответствующий тендер размещен Близнюковским поселковым советом.
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На закупку местные власти поселкового совета готовы выделить 100 млн грн, однако окончательная сумма может быть и меньше.
Танки б/у можно без башни, горевшие из кацапских воинских частей - говорится в сообщении
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На тендер сразу откликнулись с уточняющими вопросами потенциальные подрядчики. Некоторые из них пообещали приложить усилия, чтобы предложить широкий ассортимент подбитой техники Российской Федерации.
Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця планирует национализацию 15 тысяч вагонов России, которые сейчас находятся в Украине.