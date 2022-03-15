Известно, где можно продать подбитые российские танки

На Prozorro объявлен тендер на закупку 500 подбитых танков Российской Федерации.

На платформе Prozorro объявлен тендер на покупку 500 бывших в употреблении российских танков. Соответствующий тендер размещен Близнюковским поселковым советом.

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На закупку местные власти поселкового совета готовы выделить 100 млн грн, однако окончательная сумма может быть и меньше.

Танки б/у можно без башни, горевшие из кацапских воинских частей - говорится в сообщении

Иллюстративное фото / Facebook

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На тендер сразу откликнулись с уточняющими вопросами потенциальные подрядчики. Некоторые из них пообещали приложить усилия, чтобы предложить широкий ассортимент подбитой техники Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця планирует национализацию 15 тысяч вагонов России, которые сейчас находятся в Украине.