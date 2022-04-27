Чеки при расчетах через pos-терминалы можно не выдавать - НБУ

В условиях войны банкам сложно обеспечить наличие бумаги для печати чеков

Банки могут не выдавать пользователям платежных карт чеки при проведении безналичных расчетов через pos-терминал. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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В условиях войны банкам сложно обеспечить наличие бумаги для печати чеков.

При этом НБУ обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт, независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала.

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"То есть даже без такого чека клиенты могут, как и раньше, получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования проведенных операций", - поясняет регулятор.

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