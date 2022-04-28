Россия начнет тратить средства резервного фонда Путина

Дефицит бюджета в 2022 году в России составит 1,6 триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета в 2022 году в России составит как минимум 1,6 триллиона рублей ($21,5 млрд), для его финансирования власти РФ начнут использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. В Фонде национального благосостояния (ФНБ), то есть эти объемы отсрочки 1,1 трлн и 540 млрд рублей во втором и третьем квартале будут компенсированы дополнительными расходами текущего года из федерального бюджета государственным внебюджетным фондом", – заявил Силуанов.

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Дефицит по итогам года, по словам министра, будет значительный.

"У нас одна отсрочка 1,6 трлн рублей, как минимум на эту величину расходы будут больше доходов", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Минфин страны агрессора - РФ прогнозирует поступление дополнительных доходов от экспорта нефти и газа на сумму почти 3 трлн рублей, но в связи с понижением дивидендов, налога на прибыль, утилизационного сбора произойдет снижение ненефтегазовых доходов примерно на 1,5 трлн рублей.

Справка: Фонд государственного благосостояния употребляется как антикризисный фонд властями РФ наполняется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета, часть средств ФРБ также входит в золотовалютные резервы России.

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