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Ощадбанк возобновил карточное кредитование: условия
Кредитная линия устанавливается по желанию клиента в размере до 15 тысяч гривен
Ощадбанк с 1 мая возобновил установление кредитных лимитов для клиентов, получающих в банке заработную плату или пенсию. Об этом информирует пресс-служба банка.
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Кредитная линия устанавливается по желанию клиента в размере до 15 тысяч гривен, сроком на 60 месяцев. Справка о доходах не требуется.
В банке уточняют, что при расчетах картой в торгово-сервисной сети и Интернете действует грейс-период:
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- до 92 дней льготный период на избранную категорию покупок;
- до 62 дней на все остальные категории покупок под 0,001% годовых.
Ранее мы писали, что Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной Россией территории Украины.
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