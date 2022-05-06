Ощадбанк возобновил карточное кредитование: условия

Кредитная линия устанавливается по желанию клиента в размере до 15 тысяч гривен

Ощадбанк с 1 мая возобновил установление кредитных лимитов для клиентов, получающих в банке заработную плату или пенсию. Об этом информирует пресс-служба банка.

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Кредитная линия устанавливается по желанию клиента в размере до 15 тысяч гривен, сроком на 60 месяцев. Справка о доходах не требуется.

В банке уточняют, что при расчетах картой в торгово-сервисной сети и Интернете действует грейс-период:

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до 92 дней льготный период на избранную категорию покупок;

до 62 дней на все остальные категории покупок под 0,001% годовых.

Ранее мы писали, что Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной Россией территории Украины.