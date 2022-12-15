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Нацбанк выпускает в обращение новые 100 грн банкноты: что изменилось

Новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения
 |  Автор: Ольга Опенько
Нацбанк выпускает в обращение новые 100 грн банкноты: что изменилось
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк с 19 декабря 2022 года выпускает в обращение новые банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 - с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

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"Эти новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что банки продолжат обеспечивать приемку от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.

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В НБУ напоминают, что в соответствии с законодательством, на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины.

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