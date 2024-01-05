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Рост курса доллара: в НБУ назвали причины

Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается
 |  Автор: Ольга Опенько
Рост курса доллара: в НБУ назвали причины
Иллюстративное фото / depositphotos

Увеличение спроса на валюту и рост курса доллара по отношению к гривне в последнее время были вызваны сезонным фактором: увеличением бюджетных расходов и спросом населения. Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что в режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", - сказал он.

По его словам, ослабление гривны в конце 2023 года, прежде всего, обусловлено сезонными факторами.

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  • Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре.
  • Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения.

"Также на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании", - добавил он.

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Николайчук подчеркнул, что курсовые колебания не угрожающие и остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны.

При этом возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно и когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

Ранее мы писали, что НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине.

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