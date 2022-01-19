Работа в Киеве: где и кому платят самые высокие зарплаты

Предложения из ІТ-сферы являются достаточно мобильными, и часто работодатели предлагают удаленный формат работы

В начале 2022 года средняя заработная плата на открытых вакансиях в столице составляет 26 300 грн, а в Киевской области – 11 500 грн. Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua.

Читайте также: Работа в Польше: трудоустройство украинцев упростили

Таким образом, в Киеве и области нужны:

специалисты в сфере продаж, при этом в области предложений больше (31%), чем в столице (20%).

специалисты из сферы ІТ-17% в Киеве, в области лишь 1% подобных предложений.

Читайте также: Работа за границей: сколько украинцев уехали на заработки

Стоит отметить, что предложения из ІТ-сферы являются достаточно мобильными, и часто работодатели предлагают удаленный формат работы.

Работу для студентов и людей без опыта предлагают больше в области (17%), чем в столице (8%).

Также достаточно популярны предложения из таких профессиональных сфер:

бухгалтерия, управленческий учет и маркетинг, реклама, PR –7% в Киеве;

в Киевской области значительно больше востребованы специалисты из сферы транспорта и логистики – 11%.

В целом столичные заработные платы в два раза выше, чем в области.

Ранее мы писали, что Польша упростила трудоустройство иностранных граждан, в частности украинцев. Таким образом, граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше 2 года без разрешения на работу, а на основании декларации о поручении работы.