Мультипредметный тест или Мультипас 2022 – что это, как и когда сдавать

Национальный мультипредметный тест в Украине будет проведен вместо ВНО в связи с военными действиями. Кому нужно сдавать тест, а кому нет, какие предметы входят — далее в материале

В Украине третий месяц идет война, поэтому в 2022 году ВНО и поступление в университеты будут проходить по упрощенной процедуре — на основании национального мультипредметного теста, пишет bigmir.net.

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В частности, 24 марта текущего года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7132, которым отменила итоговую оценку выпускников и поступление в вузы с учетом результатов ВНО.

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Мультипредметный тест в Украине — как и где сдавать

В 2022 году все абитуриенты смогут сдать тест очно в компьютерном формате во временных экзаменационных центрах в безопасных регионах Украины. В частности, тесты проведут в учебных заведениях страны с компьютерными классами и инструкторами.

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Можно ли сдавать тест на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях сдача теста невозможна - все государственные реестры заблокированы.

Абитуриентам рекомендуют по возможности выехать на подконтрольную Украине территорию.

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При этом в Министерстве образования и науки Украины предусмотрели, что после окончания поступления для детей с временно оккупированных территорий будут предусмотрены еще возможности. В частности, при выезде их на подконтрольную Украине территорию они могут позже попробовать поступить в учреждения высшего образования.

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Можно ли сдать Мультипас за границей

Дети, выехавшие за пределы Украины, смогут сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) в странах Европы.

Стоит отметить, что организовать тест НМТ в Америке, Австралии или Азии невозможно, потому что принципиальна синхронизация во времени проведения теста.

Механизм процедуры проведения для наших выпускников мультипредметного теста сейчас разрабатывается.

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Когда состоится НМТ и сколько будет сессий

Тестирование для украинских абитуриентов предусматривает три сессии:

основная,

дополнительная,

специальная.

Известно, что первые две запланированы на июль. Их даты проведения будут утверждены приказом МОН с учетом ситуации в стране.

Регистрация е-кабинетов абитуриентов, загрузка документов начинается 1 июля.

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Сколько времени дается на прохождение теста

На тестирование дается 120 минут.

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Нужно ли подтверждать намерение составлять НМТ после регистрации на тест

Абитуриенты должны:

подтвердить желание сдавать тестирование,

сообщить организаторам, в каком регионе будет находиться в июле.

Отмечается, что вскоре также можно будет изменить место прохождения тестирования на своей информационной странице.

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Как зайти на свою страницу

Все абитуриенты, кто еще 24 февраля зарегистрировались для участия в ВНО и получили сертификат участника ВНО, могут заходить на свою Информационную страницу по номеру и PIN-коду, которые размещены на сертификате, чтобы узнать все детали.

Сертификаты ВНО участникам не будут посылать. Тем, кто не имеет такого сертификата, УЦОКОО отправлено смс-сообщение с номером и PIN-кодом для входа на свою Информационную страницу.

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Что делать если при сдаче теста объявили воздушную тревогу

Во время воздушной тревоги все абитуриенты будут переведены в укрытие. После завершения тревоги все продолжат сдавать тест с той минуты, на которой он был приостановлен.

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Действуют ли сертификаты ВНО прошлых лет

Для лиц, которые на основе полного общего среднего образования поступают на первый курс для получения степени бакалавра, засчитываются:

Баллы НМТ по украинскому языку, математике и истории Украины.

Баллы ЗНО 2019-2021 по трем конкурсным предметам, предусмотренным Правилами приема в один с этих лет для соответствующих специальности.

Результаты ЗНО 2019-21 г. по украинскому языку и литературе/украинскому языку, математике или истории по желанию могут быть засчитаны вместо соответствующих предметов НМТ, если разница баллов теста и ЗНО по предмету не превышает 15 баллов.

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Мультипас 2022 — из каких блоков состоит

Тест состоит из 60 заданий трех блоков:

20 заданий по украинскому языку,

20 по математике,

20 – по истории Украины.

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Какими будут тесты по украинскому языку

Всего по украинскому языку будет 20 заданий:

15 с выбором одного правильного ответа из четырех или пяти вариантов.

5 заданий на установление соответствия (требуется установить по 4 «логические пары»).

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Темы задач: «Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография»; «Лексикология. Фразеология»; «Словообразование»; «Морфология»; «Синтаксис»; «Стилистика»; «Развитие речи».

Заданий с открытыми письменными кратким и развернутым ответов не будет — только тесты.

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Также заданий по литературе во время теста не будет.

Какими будут тесты по математике

Всего по математике будет 20 заданий:

14 заданий с выбором одного правильного ответа из предложенных пяти вариантов;

4 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 «логические пары»);

2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи).

Задач открытой формы с развернутым ответом не будет. Каждый абитуриент сможет воспользоваться печатными справочными материалами и черновиком.

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Какими будут тесты по истории Украины

Все задания будут касаться только исторического периода: "История Украины 1914 – начала ХХІ ст.".

Темы:

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Украина в годы Первой мировой войны;

Начало Украинской революции;

Развертывание Украинской революции. Борьба за восстановление государственности;

Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;

Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;

Западноукраинские земли в межвоенный период;

Украина в годы Второй мировой войны;

Украина в первые послевоенные годы;

Украина в условиях десталинизации;

Украина в период обострения кризиса советской системы;

Восстановление независимости Украины;

Становление Украины как независимого государства;

Создание новой Украины.

Всего из истории Украины будет 20 задач:

15 – с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

5 заданий на установление соответствия.

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Как будут оцениваться результаты тестов

Задания тестов будут оцениваться как в ВНО.

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В частности, за тестовый блок:

по украинскому языку максимально можно набрать 35 баллов,

по математике – 30,

по истории Украины – 35.

Результат каждого блока будет переведен в шкалу 100-200 баллов.

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Можно ли заранее увидеть демонстрационный вариант НМТ

УЦОКО подготовил демонстрационный вариант НМТ, чтобы участники смогли ознакомиться с форматом заранее — здесь.

Ранее мы писали, что право на получение справки внутренне перемещенной лица (ВПЛ) имеют люди, которые с 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где зафиксированы боевые действия.