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Рынок труда в Украине: граждане готовы обучаться новым профессиям
В Украине 4 месяц идет война. Из-за войны почти 5 миллионов украинцев потеряли работу. Многие вынужденно покинули страну или переехали в другие города в пределах Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса на OLX Работа.
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Выяснилось, что 81% трудоустроенных респондентов готовы сменить работу в поисках более высокой заработной платы. Также украинцы рассматривают возможность сменить специальность.
Также наблюдается перемещение работников и в пределах страны. Среди опрошенных "голубых воротничков":
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- 25% респондентов эвакуировались в другой город Украины,
- 3% находятся за границей.
Среди оставшихся в Украине продолжили работать 29%. Из них большинство (75%) сохранило работу, которая была еще до войны, и территориально продолжают работать в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской областях.
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При этом потеряли работу или уже ищут новое место (77%),
планируют сменить работу в ближайшее время (15%).
Война заставила многих украинцев стать универсальными работниками.
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В то же время те, кто планирует искать работу по другой специальности:
- открыты к обучению, если его организует работодатель (63%);
- готовы учиться самостоятельно/за собственные деньги (16%);
- готовы переквалифицироваться по программе центра занятости (13%).
Новые сферы, которыми готовы овладевать украинцы:
- логистика/склад,
- строительство,
- торговля.
Ранее мы писали, что законодательство Испании запрещает трудоустройство лиц без гражданства. Однако, это правило касается только официального трудоустройства - нелегальная работа доступна для украинцев.