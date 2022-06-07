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Рынок труда в Украине: граждане готовы обучаться новым профессиям

Из-за войны почти 5 миллионов украинцев потеряли работу
 |  Автор: Ольга Опенько
Рынок труда в Украине: граждане готовы обучаться новым профессиям
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине 4 месяц идет война. Из-за войны почти 5 миллионов украинцев потеряли работу. Многие вынужденно покинули страну или переехали в другие города в пределах Украины. Об этом свидетельствуют  данные опроса на OLX Работа.

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Выяснилось, что 81% трудоустроенных респондентов готовы сменить работу в поисках более высокой заработной платы. Также украинцы рассматривают возможность сменить специальность.

Также наблюдается перемещение работников и в пределах страны. Среди опрошенных "голубых воротничков":

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  •  25% респондентов эвакуировались в другой город Украины,
  •  3% находятся за границей.

OLX Работа
OLX Работа

Среди оставшихся в Украине продолжили работать 29%. Из них большинство (75%) сохранило работу, которая была еще до войны, и территориально продолжают работать в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской областях.

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При этом потеряли работу или уже ищут новое место (77%),

планируют сменить работу в ближайшее время (15%).

Война заставила многих украинцев стать универсальными работниками.

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В то же время те, кто планирует искать работу по другой специальности:

  • открыты к обучению, если его организует работодатель (63%);
  • готовы учиться самостоятельно/за собственные деньги (16%);
  • готовы переквалифицироваться по программе центра занятости (13%).

Новые сферы, которыми готовы овладевать украинцы:

  • логистика/склад,
  • строительство,
  • торговля.

Ранее мы писали, что законодательство Испании запрещает трудоустройство лиц без гражданства. Однако, это правило касается только официального трудоустройства - нелегальная работа доступна для украинцев.

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