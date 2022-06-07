Рынок труда в Украине: граждане готовы обучаться новым профессиям

Из-за войны почти 5 миллионов украинцев потеряли работу

В Украине 4 месяц идет война. Из-за войны почти 5 миллионов украинцев потеряли работу. Многие вынужденно покинули страну или переехали в другие города в пределах Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса на OLX Работа.

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Выяснилось, что 81% трудоустроенных респондентов готовы сменить работу в поисках более высокой заработной платы. Также украинцы рассматривают возможность сменить специальность.

Также наблюдается перемещение работников и в пределах страны. Среди опрошенных "голубых воротничков":

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25% респондентов эвакуировались в другой город Украины,

3% находятся за границей.

OLX Работа

Среди оставшихся в Украине продолжили работать 29%. Из них большинство (75%) сохранило работу, которая была еще до войны, и территориально продолжают работать в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской областях.

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При этом потеряли работу или уже ищут новое место (77%),

планируют сменить работу в ближайшее время (15%).

Война заставила многих украинцев стать универсальными работниками.

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В то же время те, кто планирует искать работу по другой специальности:

открыты к обучению, если его организует работодатель (63%);

готовы учиться самостоятельно/за собственные деньги (16%);

готовы переквалифицироваться по программе центра занятости (13%).

Новые сферы, которыми готовы овладевать украинцы:

логистика/склад,

строительство,

торговля.

Ранее мы писали, что законодательство Испании запрещает трудоустройство лиц без гражданства. Однако, это правило касается только официального трудоустройства - нелегальная работа доступна для украинцев.