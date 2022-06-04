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Как найти работу в Польше беженцам из Украины

Польский PESEL (аналог нашего идентификационного кода) дает право находиться и работать в Польше 18 месяцев с возможностью продления срока пребывания до 36 месяцев
 |  Автор: Ольга Опенько
Как найти работу в Польше беженцам из Украины
Иллюстративное фото / EPA

В Украине четвертый месяц идет полномасштабная война. Многим украинцам пришлось покинуть Украину и уехать за границу. Польша остается лидирующей страной по приему беженцев из Украины. С 24 февраля границу пересекли более 2.5 миллионов наших с вами соотечественников, пишет bigmir.net.

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Как найти работу в Польше беженцу из Украины в 2022 году

Для того, чтобы легально работать на территории Польши, все украинцы должны получить PESEL - порядковый номер, состоящий из букв и цифр (аналог ID-кода). Он дает право на законных основаниях жить и работать в Польше 18 месяцев с возможностью продления до 36 месяцев.

EPA
EPA

Искать официальную работу лучше начинать еще до получения разрешения.

Делать это можно на сайтах:

  •  Jooble
  • Job Aid for Ukrainian Refugees, где размещено немало вакансий именно для переселенцев из Украины.

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Вакансии удаленной работы можно найти на сайтах: 

  •  UA talents,
  •  Happy Monday,
  •  Hire for Ukraine.

EPA
EPA

Как выглядит разрешение на работу в Польше

Разрешение на работу является документом, который дает право иностранцу легально работать в Польше, при условии наличия у иностранца визы или разрешения на проживание на определенный срок, позволяющего на работу в Польше.

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Иностранцы, пребывающие в Польше на основании:

визы, выданной с целью:

  • туризма,
  • участия в производстве по предоставлению убежища,  
  • права на временную защиту,
  • приезда в гуманитарных целях, в связи с интересами государства или международных обязательств.

EPA
EPA

В разрешении указан:

  • субъект,  поручающий выполнение работы иностранцу,
  • должность и вид работы, которую иностранец должен выполнять.

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Из этого следует, что работа считается легальной только в том случае, если иностранец выполняет ту работу, которая указана в разрешении.

Срок действия разрешения указан в  документе. Разрешение выдает воевода по местонахождению/месту жительства работодателя.

EPA
EPA

Какие бывают разрешения на работу в Польше

Согласно требованиям европейского законодательства, для того чтобы иностранный гражданин мог легально работать на территории любой из стран-членов Евросоюза, он должен получить рабочую визу. Для легальной работы в Польше, иностранцы обязаны получать разрешение на работу zezwolenie na prace od wojewody. Утверждает разрешение воевода.

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В Польше существует 5 типов воеводский разрешений:

  • Тип А. Иностранец работает на территории Польши, на основе контракта с компанией, которая также находится в пределах страны.
  • Тип В. Иностранец выполняет обязанности в компании с ограниченной ответственностью и пребывает на территории Польши более полугода и в общей сложности в течение 12 месяцев.
  • Тип С. Приезжий человек работает для иностранного работодателя, который выслал его в филиал в Республике Польша, более чем на 30 дней.
  • Тип D. Гражданин другой страны работает в иностранной компании, не имеющей филиалов в Польше, но пребывает в командировке на территории этой страны.
  • Тип Е. Иностранец работает на иностранного работодателя и был отослан им в Польшу более чем на 3 месяца для других целей, чем в типах B, C, D.

depositphotos
depositphotos

Сколько времени делается разрешение на работу в Польше

Законом установлен граничный срок – 1 месяц. В исключительных случаях он может быть увеличен до 2 месяцев.

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Минимальные зарплаты в Польше в 2022 году

В 2022 году минимальная зарплата в Польше выросла на 125 злотых (около 860.99 гривны) в месяц (за вычетом 7,8% инфляции).

На руки работник получает около 2 363,57 злотого (16 280,10 гривны)

depositphotos
depositphotos

Средние зарплаты в Польше в 2022 году

Средние зарплаты в Польше в 2022 году  составляют около 3 311,08 злотого ( 22 806,47 гривны).

Ранее мы писали, что Польша прекращает выплаты украинским беженцам. Так, с 1 июля польское правительство готовится перестать выплачивать пособие в размере 40 злотых в день (около 300 грн) на питание и проживание.

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