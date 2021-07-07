Дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны изменят – НБУ

Финансовый регулятор страны пока не рассматривает оптимизацию банкнотно-монетного ряда

| Автор: Ольга Опенько

Национальный банк Украины (НБУ) изменит дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны. Об этом на брифинге, приуроченному к старту Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов, заявил замглавы НБУ Алексей Шабан. Брифинг транслировался онлайн.

Читайте также: Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч: в чем особенность

Уточняется, что регулятор принял данное решение, чтобы сделать монеты более удобными для использования. На такой шаг пошли после жалоб украинцев. Отмечается, что финансовый регулятор страны пока не рассматривает оптимизацию банкнотно-монетного ряда.

"Мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны. И сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего, для людей с проблемами зрения и преклонного возраста", - подчеркнул Шабан.

Читайте также: НБУ выставил на аукцион 46 тонн старых монет

Ранее мы писали, что в Украине растет количество поддельных денег. Фальшивые банкноты национальной валюты можно быстро выявить за три шага. В частности, чтобы отличить настоящую купюру от фальшивой нужно проверить рельеф банкноты, наличие водяных знаков и элементов защиты с кинетическим эффектом.