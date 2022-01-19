Почта

Запасы газа и угля в Украине: Шмыгаль прокомментировал панические заявления

Энергосистема Украины работает стабильно
 |  Автор: Ольга Опенько
Запасы газа и угля в Украине: Шмыгаль прокомментировал панические заявления
Иллюстративное фото / depositphotos

Энергосистема Украины работает стабильно. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Читайте также: Производители продуктов смогли купить льготный газ по 6-12 гривен

В частности, он отметил, что текущие запасы угля и газа достаточны для стабильного прохождения отопительного сезона в Украине.

"Больше половины отопительного сезона позади. Энергосистема Украины работает стабильно несмотря на пессимистические, а иногда панические заявления отдельных политиков", - сказал он.

Читайте также: Увеличение поставок газа в Европу: Россия озвучила условие

Кроме того, он подчеркнул, что запасы угля продолжают расти и уже превысили прошлогодние показатели.  Также в стране достаточно резервов мощности на атомных, тепловых и на гидроэлектростанциях.

"В условиях, когда Российская Федерация подпитывает энергетический кризис в Европе, мы внимательно следим и реагируем на все вызовы, чтобы пройти этот отопительный сезон спокойно. Это касается и угля, и газа", - пояснил премьер.

Ранее мы писали, что ряд отечественных ТЭЦ хотят перевести с газа на альтернативные виды топлива.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
25.01.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 28.50 32.12 0.32
Продажа 28.87 32.63 0.38
Все курсы наличных валют...
25.01.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 28.37 32.06 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK