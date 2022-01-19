Запасы газа и угля в Украине: Шмыгаль прокомментировал панические заявления

Энергосистема Украины работает стабильно

Энергосистема Украины работает стабильно. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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В частности, он отметил, что текущие запасы угля и газа достаточны для стабильного прохождения отопительного сезона в Украине.

"Больше половины отопительного сезона позади. Энергосистема Украины работает стабильно несмотря на пессимистические, а иногда панические заявления отдельных политиков", - сказал он.

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Кроме того, он подчеркнул, что запасы угля продолжают расти и уже превысили прошлогодние показатели. Также в стране достаточно резервов мощности на атомных, тепловых и на гидроэлектростанциях.

"В условиях, когда Российская Федерация подпитывает энергетический кризис в Европе, мы внимательно следим и реагируем на все вызовы, чтобы пройти этот отопительный сезон спокойно. Это касается и угля, и газа", - пояснил премьер.

Ранее мы писали, что ряд отечественных ТЭЦ хотят перевести с газа на альтернативные виды топлива.