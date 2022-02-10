Промышленные предприятия подняли цены на 70%: детали

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 25,9%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в январе 2022 года в сравнении с январем прошлого года выросли на 69,1%. Об этом информирует Государственная служба статистики (Госстат).

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Так, инфляция в промышленности ускорилась до уровня 62,2%.

При этом внутренние цены выросли на 85,4%, экспортные - на 21,3%.

В добывающей промышленности также зафиксировано повышение цен на 48,0%, Так, в пределах Украины цены выросли на 90,03%, за пределы Украины - упали на 31,3%. В добыче угля цены вросли в 2,4 раза (на 142,5%).

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В перерабатывающей промышленности цены выросли на 25,9%, т.ч. в пределах Украины на 23,5%, за пределы Украины - на 31,5%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 15,7%, т.ч. в пределах Украины на 13,7%, за пределы Украины - на 21,4%.

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В производстве кокса и продуктов нефтепереработки цены поднялись на 98,1%, в том числе в пределах Украины - на 96,2%, за пределы Украины - на 112,8%.

В металлургии цены поднялись на 35,5%, в том числе в пределах Украины - на 29,8%, за пределы Украины - на 41,0%.

В поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены выросли на 240,2% (в 3,4 раза).

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