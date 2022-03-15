Россияне дерутся за продукты в супермаркетах - соцсети

Цены на продукты питания в Российской Федерации стремительно повышаются, россияне массово опустошают полки.

Граждане Российской Федерации столкнулись со стремительным повышением цен на базовые продукты питания. Сахар, гречка, соль и спички постепенно исчезают с полок российских магазинов.

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Так, пользователи социальных сетей делятся видео, как граждане страны-агрессора устраивают потасовки за возможность купить продукты.

В частности, в одном из столичных супермаркетов покупатели чуть не подрались за сахар.

#битвазапродукты в супермаркете Магнит. Это Краснодар (м-н Гидростроителей). Ну ничего, скоро весь Краснодарский край вернется в лоно Украины. Потерпите еще немного. А лучше - не терпите, а снесите вашего фюрера! #санкции работают! pic.twitter.com/LNLZLOn68m — Катруся Косач (@KatrusaKosac) March 15, 2022

Эта #битвазапродукты по Фрейду. Магазин "Победа", город Маркс, ул. Ленина... Русские могут воевать только с продуктовыми полками. И даже там проигрывают.#санкции работают pic.twitter.com/U4XFZIBiGK — Катруся Косач (@KatrusaKosac) March 15, 2022

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Тем временем российские власти ограничивают норму продажи продуктов. Например в магазинах Перми отпускают не более двух килограммов на руки сахара, муки, крупы.

"Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений "мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО" до "не больше двух килограммов макарон в одни руки!", - отмечает советник министра МВД Антон Геращенко.

Ранее сообщалось о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против РФ.