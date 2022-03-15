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Россияне дерутся за продукты в супермаркетах - соцсети

Цены на продукты питания в Российской Федерации стремительно повышаются, россияне массово опустошают полки.
Россияне дерутся за продукты в супермаркетах - соцсети
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Граждане Российской Федерации столкнулись со стремительным повышением цен на базовые продукты питания. Сахар, гречка, соль и спички постепенно исчезают с полок российских магазинов.

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Так, пользователи социальных сетей делятся видео, как граждане страны-агрессора устраивают потасовки за возможность купить продукты.

В частности, в одном из столичных супермаркетов покупатели чуть не подрались за сахар. 

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Тем временем российские власти ограничивают норму продажи продуктов. Например в магазинах Перми отпускают не более двух килограммов на руки сахара, муки, крупы.

"Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений "мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО" до "не больше двух килограммов макарон в одни руки!", - отмечает советник министра МВД Антон Геращенко.

Ранее сообщалось о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против РФ.

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