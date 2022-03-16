Почта

Путин задобрит россиян повышением зарплат и пенсий

Санкционное давление на Российскую Федерацию только увеличивается, что приводит к росту инфляции и безработицы.
Путин задобрит россиян повышением зарплат и пенсий
Президент страны-агрессора Владимир Путин / EPA/UPG

Российской Федерации придется столкнуться с новыми экономическими реалиями, вызванными санкционным давлением США и Евросоюза из-за войны РФ в Украине. Об этом на совещании по поддержке регионов заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, передают российские СМИ.

Читайте также: Санкции Швейцарии против РФ: Пострадают 200 лиц

В частности, санкции приведут к безработице и росту цен. По словам Путина, главной задачей властей является минимизация последствий.

В это же время президент РФ решил задобрить россиян повышением минимальной заработной платы, прожиточного минимума, социальных выплат и пенсий. Соответствующий указ Путн подписал сегодня, 16 марта.

Читайте также: Санкции сломали хребет РФ, это теперь страна четвертого мира - Арестович

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере" - отметил Путин.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что россияне будут жить все хуже и хуже. Это связано с санкциями Европы и ЕС из-за войны РФ в Украине. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Допомогти журналістам

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
22.03.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.55 0.00
Продажа 30.44 33.63 0.00
Все курсы наличных валют...
22.03.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 33.17 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK