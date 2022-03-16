Путин задобрит россиян повышением зарплат и пенсий

Санкционное давление на Российскую Федерацию только увеличивается, что приводит к росту инфляции и безработицы.

Российской Федерации придется столкнуться с новыми экономическими реалиями, вызванными санкционным давлением США и Евросоюза из-за войны РФ в Украине. Об этом на совещании по поддержке регионов заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, передают российские СМИ.

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В частности, санкции приведут к безработице и росту цен. По словам Путина, главной задачей властей является минимизация последствий.

В это же время президент РФ решил задобрить россиян повышением минимальной заработной платы, прожиточного минимума, социальных выплат и пенсий. Соответствующий указ Путн подписал сегодня, 16 марта.

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"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере" - отметил Путин.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что россияне будут жить все хуже и хуже. Это связано с санкциями Европы и ЕС из-за войны РФ в Украине.