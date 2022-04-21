Австрия отказалась от российской нефти

Закупка нефти из России всегда была на низком уровне, с началом войны ее заменили другой нефтью

Австрийская нефтегазовая компания OMV прекратила импорт и переработку российской нефти. Об этом информирует австрийское информагентство APA .

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"США и их европейские союзники отреагировали на захватническую войну России против Украины широкими экономическими санкциями. Однако европейцы уклоняются, поскольку их зависимость от российского газа большая. Но Австрия уже сейчас не получает вообще нефть из России", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Австрии отказаться от российской нефти было сравнительно легко: в 2021г. только 7,8% или 596 тыс. тонн австрийского импорта нефти приходилось на страну-бензоколонку.

"Закупка нефти из России всегда была на низком уровне, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", - заявил спикер OMV.

Отметим, что Австрия остается зависимой от российского природного газа – 80% этого топлива страна импортирует из России.

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