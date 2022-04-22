Zewa, Libresse и Libero уходят с рынка РФ

Также компания закрывает в России три фабрики, где производила продукцию

Шведская компания по производству товаров личной гигиены и здоровья Essity, которая владеет торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка. Об этом идет речь в квартальном отчете компании со ссылкой на президента и генерального директора компании Магнуса Грота.

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"Активы компании в России обесценились примерно на 1,4 млрд шведских крон - $1,46 млрд. Кроме того, начата работа по уходу с российского рынка", - говорится в сообщении.

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Кроме того, компания закрывает в России три фабрики, где производила продукцию. Решение Essity прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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