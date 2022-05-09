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Страны G7 обязались прекратить импорт российской нефти

G7 также обязалась работать вместе, чтобы обеспечить стабильные глобальные поставки энергии
 |  Автор: Ольга Опенько
Страны G7 обязались прекратить импорт российской нефти
Иллюстративное фото / ЕРА

Страны "Большой семерки" взяли на себя обязательство поэтапно прекратить или запретить импорт российской нефти. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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"Это сильно ударит по главной артерии путинской экономики и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны", – говорится в заявлении.

G7 также обязалась работать вместе, чтобы обеспечить стабильные глобальные поставки энергии.

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Ранее мы писали, что добычи газа в стране достаточно, чтобы и дальше обеспечивать потребности населения. При этом правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.

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