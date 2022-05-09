Страны G7 обязались прекратить импорт российской нефти

G7 также обязалась работать вместе, чтобы обеспечить стабильные глобальные поставки энергии

Страны "Большой семерки" взяли на себя обязательство поэтапно прекратить или запретить импорт российской нефти. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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"Это сильно ударит по главной артерии путинской экономики и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны", – говорится в заявлении.

G7 также обязалась работать вместе, чтобы обеспечить стабильные глобальные поставки энергии.

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Ранее мы писали, что добычи газа в стране достаточно, чтобы и дальше обеспечивать потребности населения. При этом правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.