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СНБО решил изъять активы Сбербанка И ВЭБ РФ в Украине
СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) принял решение изъять активы "Сбербанка России", а также банка "ВЭБ.РФ", которые находятся на территории Украины. Решение будет введено в силу в принудительном порядке.
В частности, будут изъяты в Украине такие права собственности РФ и ее резидентов, как:
- 99,772644% акций Проминвестбанка (ПИБ, Киев), принадлежащих госкорпорации развития "ВЭБ.РФ",
- 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев), принадлежащих Сбербанку России.
Также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга:
- "ВЭБ.РФ" к ПИБ на 0,93 млрд,
- Сбербанка России к МР Банк на 14,9 млрд грн.
Помимо того изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, которые направляются на удовлетворение требования его кредиторов.
Соответствующее решение СНБО и указ президента опубликованы на сайте Верховной Рады.
Ранее мы писали, что Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора для помощи Вооруженным Силам Украины.