Почта

СНБО решил изъять активы Сбербанка И ВЭБ РФ в Украине

Решение будет введено в силу в принудительном порядке
 |  Автор: Ольга Опенько
СНБО решил изъять активы Сбербанка И ВЭБ РФ в Украине
Иллюстративное фото / depositphotos

СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) принял решение изъять активы "Сбербанка России", а также банка "ВЭБ.РФ", которые находятся на территории Украины. Решение будет введено в силу в принудительном порядке.

В частности, будут изъяты в Украине такие права собственности РФ и ее резидентов, как:

  •  99,772644% акций Проминвестбанка (ПИБ, Киев), принадлежащих госкорпорации развития "ВЭБ.РФ",
  •  100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев), принадлежащих Сбербанку России.

Также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга:

  • "ВЭБ.РФ" к ПИБ на 0,93 млрд,
  •  Сбербанка России к МР Банк на 14,9 млрд грн.

Помимо того изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, которые направляются на удовлетворение требования его кредиторов.

Соответствующее решение СНБО и указ президента опубликованы на сайте Верховной Рады.

Ранее мы писали, что Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора для помощи Вооруженным Силам Украины.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK