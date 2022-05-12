СНБО решил изъять активы Сбербанка И ВЭБ РФ в Украине

Решение будет введено в силу в принудительном порядке

СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) принял решение изъять активы "Сбербанка России", а также банка "ВЭБ.РФ", которые находятся на территории Украины. Решение будет введено в силу в принудительном порядке.

В частности, будут изъяты в Украине такие права собственности РФ и ее резидентов, как:

99,772644% акций Проминвестбанка (ПИБ, Киев), принадлежащих госкорпорации развития "ВЭБ.РФ",

100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев), принадлежащих Сбербанку России.

Также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга:

"ВЭБ.РФ" к ПИБ на 0,93 млрд,

Сбербанка России к МР Банк на 14,9 млрд грн.

Помимо того изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, которые направляются на удовлетворение требования его кредиторов.

Соответствующее решение СНБО и указ президента опубликованы на сайте Верховной Рады.

Ранее мы писали, что Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора для помощи Вооруженным Силам Украины.