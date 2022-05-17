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В России создали аналоги известных газированных напитков
Российский комбинат "Очаково" выпустил реплики Coca-Cola, Fanta и Sprite, напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street. Об этом говорится на сайте предприятия.
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"Что касается цветовой гаммы в оформлении, то эти цвета являются стандартными для всего мирового рынка напитков. Ни у одной из компаний нет монополии на цвета", - прокомментировал производитель.
В описании напитков указано, что CoolCola — это напиток с "культовым вкусом колы", Fancy — с узнаваемым вкусом фанты, а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.
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Ранее мы писали, что украинский экспорт в марте из-за нападения России на нашу страну снизился почти на 60%, импорт – на 76%.