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S&P снизило долгосрочный рейтинг Киева

Пересмотр рейтинга обусловлен снижением 27 мая суверенных кредитных рейтингов Украины
 |  Автор: Ольга Опенько
S&P снизило долгосрочный рейтинг Киева
Иллюстративное фото / depositphotos

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "CCC+" с отрицательным прогнозом. Об этом свидетельствуют данные агентства.

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Отмечается, что пересмотр рейтинга столицы Украины обусловлен снижением 27 мая суверенных кредитных рейтингов Украины.

В частности, в случае снижения суверенного рейтинга до уровня CCC и ниже агентство ограничивает рейтинги органов местного самоуправления на уровне оценки трансфертной стоимости и конвертируемости (T&C).

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Так, по состоянию на середину апреля 2022 года у Киева было достаточно ликвидности (8 млрд грн эквивалентных $270 млн) для обслуживания долговых обязательств в течение следующего года.

В агентстве также отмечают, что способность Киева осуществлять долговые выплаты может быстро измениться из-за войны войны.

Ранее мы писали, что  расходы общего фонда госбюджета Украины увеличили на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.

 

 

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