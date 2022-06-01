Сколько денег можно снять с гривневой карты за границей

Если раньше можно было снять 100 тыс. грн в месяц, то сейчас только 50 тыс. грн

Начали действовать новые ежемесячные лимиты на снятие наличных денег за рубежом с гривневых счетов, открытых в украинских банках. Правила Национальный банк установил 21 мая.

Читайте также: Помощь внутренним переселенцам в Украине от ООН. Как получить деньги

В частности, НБУ вдвое снизил ежемесячный лимит на снятие за границей наличных с гривневых счетов, открытых в банках.

Если раньше можно было снять 100 тыс. грн в месяц, то сейчас только 50 тыс. грн.

Такой лимит действует с 1-го по 30-е число месяца.

Читайте также: Ущерб от войны для Украины вырос: цифры

При этом с валютных счетов клиенты и дальше могут снимать наличные в пределах ежедневного лимита 100 тыс. грн, но не более 600 тыс. грн в месяц.

При этом лимитов нет на расчеты картой.

Ранее мы писали, что в Украине предоставляется помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий.