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Сколько денег можно снять с гривневой карты за границей
Начали действовать новые ежемесячные лимиты на снятие наличных денег за рубежом с гривневых счетов, открытых в украинских банках. Правила Национальный банк установил 21 мая.
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В частности, НБУ вдвое снизил ежемесячный лимит на снятие за границей наличных с гривневых счетов, открытых в банках.
Если раньше можно было снять 100 тыс. грн в месяц, то сейчас только 50 тыс. грн.
Такой лимит действует с 1-го по 30-е число месяца.
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При этом с валютных счетов клиенты и дальше могут снимать наличные в пределах ежедневного лимита 100 тыс. грн, но не более 600 тыс. грн в месяц.
При этом лимитов нет на расчеты картой.
Ранее мы писали, что в Украине предоставляется помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий.