Аграрии значительно ухудшили прогноз урожая зерновых в Украине

Причина - уменьшение почти на 1 млн га площадей (с 19,1 млн га до 18 млн га), из которых можно собрать урожай

Украинская зерновая ассоциация обновила свой прогноз урожая в 2022 году, уменьшив его до 64,5 млн. тонн с 69,4 млн. тонн. Об этом сообщает пресс-служба объединения.

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Причина - уменьшение почти на 1 млн га площадей (с 19,1 млн га до 18 млн га), из которых можно собрать урожай.

"Несмотря на упорство и смелость украинских аграриев, есть объективные препятствия для сбора урожая на заминированных, оккупированных площадях и уничтоженных посевах", – отмечается в сообщении.

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Ожидается, что экспорт из Украины при этих условиях в 2022/2023 маркетинговом году все же может составить 32,8 млн тонн при сохранении морского пути экспорта и расширения пропускной способности переходов на границах Украины.

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При этом, при переходных остатках в начале сезона в 26 млн тонн зерновых и масличных, в 2022/2023 МГ остатки составят 30,5 млн т зерновых и масличных.

Также прогнозируется урожай пшеницы в Украине в текущем году на уровне 19 млн тонн.

Прогноз урожая ячменя тоже снижен – до 5,4 млн тонн (в 2021 году – 10,1 млн тонн), а экспорт в 2022/2023 МГ можно ожидать на уровне 2 млн тонн.

Урожай кукурузы в новом сезоне можно ожидать на уровне 24 млн. тонн (в прошлом году 37,6 млн. тонн), при этом экспорт может составить около 10 млн. тонн.

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Прогноз урожая подсолнечника не изменился и остается на уровне 9 млн. тонн (в 2021 году – 16,9 млн. тонн), а экспорт на уровне 6 млн. тонн с учета переходных запасов с прошлого сезона на уровне 5,8 млн. тонн. Переработка подсолнечника в масло может достичь 7 млн ​​тонн (в прошлом сезоне 10 млн тонн).

Урожай рапса предварительно составил 3 млн. тонн (в 2021 – 2,9 млн. тонн), при этом экспорт 2022/2023 МГ ожидается на уровне 2,8 млн. тонн.

Урожай сои ожидается на уровне 2,2 млн. тонн (в 2021 – 3,5 млн. тонн), а экспорт 2022/2023 МГ можно ожидать на уровне 1,8 млн. тонн.

Ранее мы писали, что российские оккупанты повредили или разрушили более 50% жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецка и Лисичанская. Более 3,5 млн. украинцев остались без крова.