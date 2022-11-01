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НБУ сократил продажу валюты из резервов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение октября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 47,7 млн долларов и продал 2 079,6 млн долларов. Об этом информирует пресс-служба регулятора.
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Отрицательное сальдо составило 2 031,9 млн долларов.
Так, НБУ сократил продажу валюты на межбанке по сравнению с сентябрем на 26,2%, когда центробанк продал 2 752,7 млн долларов.
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Всего с начала года центробанк купил на межбанке 3 297,8 млн долларов, продал - 23 518,4 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 20 220,6 млн долларов.
Ранее мы писали, что объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2022 года составил 1,148 млрд долларов.