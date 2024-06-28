Обнародованы цены на газ в Украине в июле

Газоснабжающие компании не изменили ценники на газ для бытовых потребителей

В июле тарифы на газ для населения в Украине останутся на прежнем уровне. В зависимости от поставщика стоимость кубометра газа будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривен. Об этом сообщает консультационный центр "ГазПравда".

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Газоснабжающие компании не изменили ценники на газ для бытовых потребителей. Как и в предыдущие месяцы, свои предложения на июль обнародовали 12 поставщиков.

Нафтогаз, который поставляет газ подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств), установил цену в 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

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Какие цены на газ в июле 2024 года:

ООО "Эру Людям" - 7,70 грн (срок действия с 1 мая 2023 года по 31 августа 2024 года);

ООО "Энерджи Трейд Групп" - 7,799 грн;

ООО "ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн;

ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" - 7,96 грн;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" - 7,98 грн;

ООО "Полтавагаз Сбыт" - 7,99 грн;

ООО "Галнафтогаз" ЧП "ОККО Контракт" - 7,99 грн (срок действия с 1 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года);

ООО "Львовэнергосбыт" - 8,20 грн;

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) - 8,46 грн;

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) - 8,46 грн;

ООО "Аскания Энерджи" - 9,95 грн;

ООО "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" - 9,99 грн.

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