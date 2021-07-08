Почта

Тариф на отопление в Украине повысится: прогноз

Цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40%
 |  Автор: Ольга Опенько
Тариф на отопление в Украине повысится: прогноз
Тарифы на отопление

В Украине взлетят тарифы на отопление. Об этом заявляют в пресс-службе ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

Отмечается, что с 1 октября текущего года тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%.

Читайте также: Тарифы на парковку в Киеве выросли

По мнению тепловиков проблемы в теплоэнергетике только усугубятся. В частности, вырастут долги населения за услугу.

"Цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе ", - отметили в пресс-службе ассоциации.

Кроме того, в ассоциации отметили, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ существуют  риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона.

Читайте также: Тарифы на газ в июле обновлены: сколько заплатят украинцы

Также в "Укртеплокоммунэнерго" считают дискриминационными соглашения с "Нафтогазом " о поставках газа, поскольку реальная цена газа для производства тепловой энергии для населения составит более 9 грн за куб. м плюс стоимость его распределения 2,3 грн за куб. м, при том что декларативная цена в договоре с "Нафтогазом" указана 7,42 грн за куб. м.

Для урегулирования ситуации с долгами, в ассоциации требуют срочного принятия во втором чтении законопроекта, который позволит предприятиям ТКЭ списать долг в 50 млрд грн.

Ранее мы писали, что в Украине ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Пересмотр запланирован на август текущего года.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.12 31.90 0.33
Продажа 27.29 32.24 0.38
Все курсы наличных валют...
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.21 32.03 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK