Тариф на отопление в Украине повысится: прогноз

Цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40%

| Автор: Ольга Опенько

В Украине взлетят тарифы на отопление. Об этом заявляют в пресс-службе ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

Отмечается, что с 1 октября текущего года тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%.

Читайте также: Тарифы на парковку в Киеве выросли

По мнению тепловиков проблемы в теплоэнергетике только усугубятся. В частности, вырастут долги населения за услугу.

"Цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе ", - отметили в пресс-службе ассоциации.

Кроме того, в ассоциации отметили, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ существуют риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона.

Читайте также: Тарифы на газ в июле обновлены: сколько заплатят украинцы

Также в "Укртеплокоммунэнерго" считают дискриминационными соглашения с "Нафтогазом " о поставках газа, поскольку реальная цена газа для производства тепловой энергии для населения составит более 9 грн за куб. м плюс стоимость его распределения 2,3 грн за куб. м, при том что декларативная цена в договоре с "Нафтогазом" указана 7,42 грн за куб. м.

Для урегулирования ситуации с долгами, в ассоциации требуют срочного принятия во втором чтении законопроекта, который позволит предприятиям ТКЭ списать долг в 50 млрд грн.

Ранее мы писали, что в Украине ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Пересмотр запланирован на август текущего года.