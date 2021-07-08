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Тариф на отопление в Украине повысится: прогноз
В Украине взлетят тарифы на отопление. Об этом заявляют в пресс-службе ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".
Отмечается, что с 1 октября текущего года тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%.
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По мнению тепловиков проблемы в теплоэнергетике только усугубятся. В частности, вырастут долги населения за услугу.
"Цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе ", - отметили в пресс-службе ассоциации.
Кроме того, в ассоциации отметили, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ существуют риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона.
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Также в "Укртеплокоммунэнерго" считают дискриминационными соглашения с "Нафтогазом " о поставках газа, поскольку реальная цена газа для производства тепловой энергии для населения составит более 9 грн за куб. м плюс стоимость его распределения 2,3 грн за куб. м, при том что декларативная цена в договоре с "Нафтогазом" указана 7,42 грн за куб. м.
Для урегулирования ситуации с долгами, в ассоциации требуют срочного принятия во втором чтении законопроекта, который позволит предприятиям ТКЭ списать долг в 50 млрд грн.
Ранее мы писали, что в Украине ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Пересмотр запланирован на август текущего года.