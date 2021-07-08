Почта

Новый налог на квартиры в Украине: как изменятся цены

Стоимость жилья может взлететь на 30%
 |  Автор: Ольга Опенько
Новый налог на квартиры в Украине: как изменятся цены
Цены на жилье в Украине / depositphotos

Цены на квартиры в Украине могут взлететь из-за планируемого введения НДС в 20% на новые квартиры.  Так, стоимость жилья может увеличиться до 30%, заявляют застройщики. В Минфине же информацию не подтверждают и утверждают, что девелоперы просто должны будут поделиться своей прибылью с государством, пишет Обозреватель.

Читайте также: Сделки с недвижимостью в Украине могут подорожать

В частности, министр финансов Сергей Марченко отметил в Facebook, что НДС будет касаться посредников на строительном рынке,  которые, ничего не создавая получают огромные доходы.

Что говорят девелоперы

Девелоперы видят угрозу для всех: застройщиков и покупателей. Покупатели не смогут приобретать жилье, застройщики понесут убытки.

По прогнозам, стоимость жилья может взлететь на 30% по причине того, что дебет НДС у застройщика не на всю себестоимость объекта.

Читайте также: В Украине введут налог за регистрацию квартир

Что говорят в Минфине

Министр финансов призывает девелоперов не заниматься манипуляциями. По его словам, те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир не платя при этом налоги, с принятием нового закона будут вынуждены их платить.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2021 года в Украине начинают оплачивать налог на свою недвижимость. Налог на недвижимое имущество начисляется собственникам домов и квартир за 2020 год. Оплатить украинцам нужно будет за избыточную площадь недвижимости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.12 31.90 0.33
Продажа 27.29 32.24 0.38
Все курсы наличных валют...
20.07.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.21 32.03 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK