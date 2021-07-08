Новый налог на квартиры в Украине: как изменятся цены

Стоимость жилья может взлететь на 30%

| Автор: Ольга Опенько

Цены на квартиры в Украине могут взлететь из-за планируемого введения НДС в 20% на новые квартиры. Так, стоимость жилья может увеличиться до 30%, заявляют застройщики. В Минфине же информацию не подтверждают и утверждают, что девелоперы просто должны будут поделиться своей прибылью с государством, пишет Обозреватель.

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В частности, министр финансов Сергей Марченко отметил в Facebook, что НДС будет касаться посредников на строительном рынке, которые, ничего не создавая получают огромные доходы.

Что говорят девелоперы

Девелоперы видят угрозу для всех: застройщиков и покупателей. Покупатели не смогут приобретать жилье, застройщики понесут убытки.

По прогнозам, стоимость жилья может взлететь на 30% по причине того, что дебет НДС у застройщика не на всю себестоимость объекта.

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Что говорят в Минфине

Министр финансов призывает девелоперов не заниматься манипуляциями. По его словам, те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир не платя при этом налоги, с принятием нового закона будут вынуждены их платить.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2021 года в Украине начинают оплачивать налог на свою недвижимость. Налог на недвижимое имущество начисляется собственникам домов и квартир за 2020 год. Оплатить украинцам нужно будет за избыточную площадь недвижимости.