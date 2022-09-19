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В Украине заработает ипотека под 3% годовых: детали

Функция подачи заявки на ипотеку появится в "Дії". Пока услуга находится в процессе разработки
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине заработает ипотека под 3% годовых: детали
Иллюстративное фото / depositphotos

В октябре в Украине заработает обновленная программа льготного ипотечного кредитования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 16 сентября.

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"Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым. Первоначальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину, получить свое жилье", - отметил он.

Правительство приняло два постановления, которые позволят запустить программу по обновленным правилам.

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Так, функция подачи заявки на ипотеку появится в "Дії". Пока услуга находится в процессе разработки.

"Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку", - сказал Шмыгаль.

Отмечается, что государство стремится обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем. И одновременно эта программа должна стать одним из драйверов восстановления экономики и восстановления Украины.

Ранее мы писали, что застройщики будут обязаны не продавать часть квартир до сдачи дома в эксплуатацию, оставляя так называемую  "гарантийную долю".

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