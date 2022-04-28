Пенсии на оккупированных территориях: как получить

Средства со счета пенсионер сможет получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории

В Украине второй месяц идет война. Пенсионерам, которые получали выплаты по месту жительства через Укрпочту, и находятся на оккупированных или окруженных территориях, средства будут перечисляться на открытый счет в Ощадбанке. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Читайте также: Из-за войны в Украине цены на продукты и топливо станут рекордными - ВБ

Речь идет о жителях:

на временно оккупированных территориях;

территориях, которые находятся в окружении;

территориях, где ведутся активные боевые действия.

Читайте также: Война в Украине: сколько вернут вкладчику в случае банкротства банка

Средства со счета пенсионер сможет получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого нужно предъявить паспорт и идентификационный код.

Если пенсию не смогли получить вовремя, то вся сумма пенсии сохранится. По возможности неполученные пенсионные выплаты будут доставлены по месту жительства пенсионера. Если пенсионер переехал в другой регион, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины совершил еще один выкуп военных облигаций правительства на сумму 10 млрд грн.