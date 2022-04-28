Почта

Пенсии на оккупированных территориях: как получить

Средства со счета пенсионер сможет получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории
 |  Автор: Ольга Опенько
Пенсии на оккупированных территориях: как получить
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине второй месяц идет война. Пенсионерам, которые получали выплаты по месту жительства через Укрпочту, и находятся на оккупированных или окруженных территориях, средства будут перечисляться на открытый счет в Ощадбанке. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Читайте также: Из-за войны в Украине цены на продукты и топливо станут рекордными - ВБ

Речь идет о жителях:

  • на временно оккупированных территориях;
  • территориях, которые находятся в окружении;
  • территориях, где ведутся активные боевые действия.

Читайте также: Война в Украине: сколько вернут вкладчику в случае банкротства банка

Средства со счета пенсионер сможет получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого нужно предъявить паспорт и идентификационный код.

Если пенсию не смогли получить вовремя, то вся сумма пенсии сохранится. По возможности неполученные пенсионные выплаты будут доставлены по месту жительства пенсионера. Если пенсионер переехал в другой регион, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины совершил еще один выкуп военных облигаций правительства на сумму 10 млрд грн.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK