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НБУ увеличил выкуп военных гособлигаций

Рост объемов выкупа военных облигаций НБУ объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений
 |  Автор: Ольга Опенько
НБУ увеличил выкуп военных гособлигаций
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины совершил еще один выкуп военных облигаций правительства на сумму 10 млрд грн. Таким образом, по состоянию на 28 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности НБУ составляет 70 млрд грн. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Так, с начала апреля НБУ выкупил военных ОВГЗ на 50 млрд грн:

  • 12 и 20 апреля - по 20 млрд грн;
  • 27 апреля - 10 млрд грн;
  • 8 марта - 20 млрд грн.

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"Рост объемов выкупа военных облигаций НБУ в апреле прежде всего объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и более низкими объемами международного финансирования ", - говорится в сообщении.

В целом, по оценкам Министерства финансов, потребности бюджета составляют около 5 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия утвердила отмену пошлин и квот на украинский экспорт на год.

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