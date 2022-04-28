НБУ увеличил выкуп военных гособлигаций

Рост объемов выкупа военных облигаций НБУ объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений

Национальный банк Украины совершил еще один выкуп военных облигаций правительства на сумму 10 млрд грн. Таким образом, по состоянию на 28 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности НБУ составляет 70 млрд грн. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Так, с начала апреля НБУ выкупил военных ОВГЗ на 50 млрд грн:

12 и 20 апреля - по 20 млрд грн;

27 апреля - 10 млрд грн;

8 марта - 20 млрд грн.

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"Рост объемов выкупа военных облигаций НБУ в апреле прежде всего объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и более низкими объемами международного финансирования ", - говорится в сообщении.

В целом, по оценкам Министерства финансов, потребности бюджета составляют около 5 млрд долларов.

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