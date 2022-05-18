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Мобилизованных ФЛП освободили от арендной платы
В Украине до конца текущего года освободили от арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества физлиц и ФЛП, призванных или принятых на военную службу в период военного положения. Данное решение принял Кабмин.
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Таким образом, освобождены до конца 2022 года от арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества следующие арендаторы:
- физические лица и ФЛП, призванные или принятые на военную службу после объявления военного положения;
- использующие имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.
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До 30 сентября 2022 года освобождены от арендной платы арендаторов, использующих государственное имущество:
- на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города;
- в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.
До 30 мая 2022 освобождены от арендной платы арендаторов, использующих государственное имущество на территориях:
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Одесской областей.
Ранее мы писали, что государство выкупает у застройщиков новые квартиры, которые еще не успели продать. Их планируют распределить между переселенцами, которые потеряли свое жилье в результате боевых действий.