Почта

Германия готова поддержать санкции против "Сбербанка" – Bloomberg

Ограничения войдут в шестой пакет санкций
 |  Автор: Ольга Опенько
Германия готова поддержать санкции против "Сбербанка" – Bloomberg
Иллюстративное фото / depositphotos

Германия  поддержит Евросоюз в решении  ввести санкции против российского Сбербанка. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Читайте также: Из-за войны в Украине цены на продукты и топливо станут рекордными - ВБ

Ограничения войдут в шестой пакет санкций. 

Кроме того, в данный пакет ограничений войдет и поэтапное эмбарго на российскую нефть. Это станет ответом на прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

Читайте также: Адвокат рассказала, может ли работодатель уволить вас во время войны

Ранее Германия выступала против  санкции в отношении Сбербанка и российского энергетического сектора. Опасения Берлина были связаны с тем, что возможные санкции против Сбербанка приведут к нарушению финансовых операций, связанных с энергетикой.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия утвердила отмену пошлин и квот на украинский экспорт на год.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK