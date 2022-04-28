Германия готова поддержать санкции против "Сбербанка" – Bloomberg

Ограничения войдут в шестой пакет санкций

Германия поддержит Евросоюз в решении ввести санкции против российского Сбербанка. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Ограничения войдут в шестой пакет санкций.

Кроме того, в данный пакет ограничений войдет и поэтапное эмбарго на российскую нефть. Это станет ответом на прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

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Ранее Германия выступала против санкции в отношении Сбербанка и российского энергетического сектора. Опасения Берлина были связаны с тем, что возможные санкции против Сбербанка приведут к нарушению финансовых операций, связанных с энергетикой.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия утвердила отмену пошлин и квот на украинский экспорт на год.