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Болгария пригрозила заблокировать нефтяные санкции ЕС
Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России. Об этом заявил вице-премьер Болгарии Асен, информирует Euractiv.
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Болгария хочет, чтобы для нее было сделано исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.
"Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы тоже хотим получить его. Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет исходя из текущих переговоров", - сказал он.
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Отметим, что Венгрия, Словакия и Чехия, не имеющие выхода к морю и сильно зависящие от российской нефти просят об отмене для них нефтяного эмбарго.
В частности, Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к ЕС и запретить импорт российской нефти.
Ранее мы писали, что цены на горючее в Украине могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.