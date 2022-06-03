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Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против РФ

ЕС усилил ограничения на способность Кремля финансировать войну
 |  Автор: Ольга Опенько
Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против РФ
Иллюстративное фото / depositphotos

Совет Европейского Союза утвердил шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Белоруссии. Об этом идет речь в заявлении Совета ЕС.

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"Благодаря сегодняшнему пакету мы усиливаем ограничения на способность Кремля финансировать войну. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник дохода для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также налагаем санкции на виновных зверей , которые произошли в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше участников дезинформации, активно способствующих пропаганде войны президента Путина", – прокомментировал Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

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Отмечается, что ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Постепенный отказ от российской сырой нефти будет продолжаться от 6 месяцев, от нефтепродуктов – до 8 месяцев.

Также ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк, а также Белорусский банк развития и реконструкции.

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Кроме того, ЕС приостанавливает вещание на своей территории еще трех российских государственных телеканалов:

  • "Россия РТР/РТР Планета",
  • "Россия 24"/Russia24,
  •  "Международный телецентр".

В то же время, ЕС расширяет список лиц и организаций, на которые распространяются ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования. Такие добавления в список включают как российские, так и белорусские организации. 

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Кроме того, ЕС расширит список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию сектора обороны и безопасности России. Он содержит 80 химических веществ, которые могут использоваться для производства химического оружия.

ЕС запретит предоставление в РФ бухгалтерских, консультационных и PR-услуг, а также облачных сервисов.

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Кроме того, Совет ЕС решил наложить санкции на дополнительных физических и юридических лиц:

  • виновных в зверствах российских войск в Буче и Мариуполе,
  • поддерживающих войну,
  • ведущих бизнесменов и членов семей олигархов и кремлевских чиновников,
  • оборонные и финансовые организации.

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