Цены упали в мае второй месяц подряд после рекордного максимума в марте

В мире немного снизились цены на продукты. Об этом свидетельствует публикация ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

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В частности, мировые цены на продовольствие снизились в мае второй месяц подряд после рекордного максимума в марте. Отмечается, что все же цены на 22,8% выше, чем годом ранее.

Индекс цен на продовольствие ФАО составил 157,4 пунктов, что на 0,6% ниже, чем в апреле.

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В то время как:

индексы цен на молочные продукты, сахар и растительное масло в прошлом месяце упали,

индекс цен на мясо вырос до рекордно высокого уровня,

индекс зерновых вырос на 2,2%.

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При этом пшеница показала рост на 5,6% в месячном исчислении. В годовом исчислении цены на пшеницу выросли на 56,2%.

ФАО ожидает, что мировое производство зерновых сократится в сезоне 2022/23 впервые за четыре года. Ожидается падение с рекордного уровня 2021 года на 16 млн тонн до 2,784 млрд тонн.

Ранее мы писали, что за последний месяц в Украине больше всего подорожали крупы. Так, пшено подорожало на 21,5% до 26,1 гривен за килограмм, рис - на 21,1% до 40,1 гривен за килограмм, крупа гречневая - 13,8% до 61,7 гривен за килограмм.