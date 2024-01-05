Развитие мировой экономики замедлится: прогнозы ООН

Эксперты ООН предсказывают длительный период жестких условий кредитования и высоких затрат по займам

Темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,4% в 2024 году по сравнению с 2,7% в 2023 году. Доклад ООН представляет мрачные экономические прогнозы на ближайшую перспективу. Об этом идет речь в докладе ООН.

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Эксперты ООН предсказывают длительный период жестких условий кредитования и высоких затрат по займам.

"2024 год должен стать годом, когда мы выберемся из этой трясины. С помощью больших и смелых инвестиций мы можем стимулировать устойчивое развитие и действия по борьбе с изменением климата, а также вывести мировую экономику на путь более быстрого роста", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Прогнозируется, что в ряде крупных развитых стран, особенно в США, в 2024 году рост замедлится, учитывая высокие процентные ставки, сокращение потребительских расходов и ухудшение ситуации на рынке труда.

Краткосрочные перспективы роста для многих развивающихся стран – особенно в Латинской Америке и Азии – также ухудшаются.

Причины:

ужесточения финансовых условий,

сокращения бюджетного пространства,

вялого внешнего спроса.

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В частности, ожидается, что в 2024 году экономический рост в Китае замедлится до 4,7%.

Прогнозируется, что глобальная инфляция продолжит снижаться и достигнет 3,9% в 2024 году (по сравнению с 5,7% в 2023 году). Однако давление цен во многих странах все еще остается повышенным, и любая дальнейшая эскалация геополитических конфликтов может привести к возобновлению роста инфляции.

Для Украины эксперты прогнозируют экономический рост на уровне примерно 4%.

"В Украине экономика продемонстрировала незначительное восстановление в 2023 году после предыдущего спада на 29,1%, увеличившись примерно на 4,6% и продемонстрировав некоторую устойчивость к последствиям продолжающейся войны, особенно в отношении поставок электроэнергии", - отмечается в докладе.

Ранее мы писали, что НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине.