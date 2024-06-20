"єОселя" усиливает доверие покупателей к первичному рынку жилья в Украине

Количество аккредитованных девелоперов к участию в программе "Еселя" выросло почти в 5 раз

Государственная ипотечная программа "єОселя" способствует формированию имиджа надежной компании-застройщика, а также в целом усиливает доверие потенциальных покупателей к первичному рынку жилья. Такое мнение высказала Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА, опираясь на обнародованные данные Украинской финансовой жилищной компании (Укрфинжилье).

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В целом, в 2024 году количество аккредитованных девелоперов к участию в программе "Еселя" выросло почти в 5 раз: по состоянию на начало июня их насчитывается уже почти 50.

Отмечается, что самым главным достижением "єОсели" в первом полугодии следует считать процесс постепенной переориентации этой программы на первичный рынок, в частности, на объекты в стадии возведения.

В то же время на первичном рынке жилья сохраняются высокие риски, связанные как с финансовой способностью девелопера вовремя завершить строительство начатых объектов, так и с чисто "военными" обстоятельствами. «Кредитные риски» полностью ложатся на банк и покупателя жилья на первичном рынке.

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Сейчас более 60% всех кредитов населению - это "короткие" потребительские кредиты на сумму от 5 тыс. до 100 тыс. грн сроком погашения до 12 месяцев.

“По состоянию на июнь 2024 года только 9 банков развивают ипотеку, а в программе “Еселя” принимают участие 8 банковских учреждений. И нужно учитывать, что у каждого из них есть своя собственная стратегия развития, соответствующие финансовые возможности и собственные требования, как к заемщику, так и к девелоперу (если банк работает на первичном рынке). Ведь выдача ипотечного кредита на первичном рынке – это необходимость сформировать банковские резервы в размере от 7% до 50% от суммы предоставленной ипотеки. То есть, предоставляя кредит, банк сразу должен понести существенные затраты на резервы. Именно поэтому развитие ипотеки в условиях войны это достаточно рискованно и дорого для банков», — подчеркнула банкирша.

Факторы, которые будут влиять на развитие ипотеки во втором полугодии 2024:

Общее экономическое развитие страны: размер учетной ставки, формирующей ставки по кредитам (в настоящее время она составляет 13%), уровень инфляции и соответственно курс валют.

Ситуация в банковской сфере: развитие кредитования, потенциальное расширение количества банков-партнеров программы "Еселя".

Темпы строительства и стратегия девелоперов, направленная на расширение механизмов приобретения жилья на стадии возведения (программы рассрочки, общие ипотечные программы с банками, участие в государственной ипотечной программе "еселя" и т.д.).

Строительные риски: финансовая способность девелопера осуществлять строительство в условиях возможного роста себестоимости, соблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию, несмотря на перебои с энергоснабжением, общий уровень спроса на жилье в стадии возведения.

"Военные" риски: "география" боевых действий, эффективное противодействие врагу, преодоление последствий враждебной агрессии.

Эксперт прогнозирует, что до конца года количество выданных кредитов по программе на объекты в стадии строительства по программе "Еселя" будет увеличиваться и может составить до 20% от общего количества льготных ипотек.

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