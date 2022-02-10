В Украине выросла стоимость борща

За год цена увеличилась более чем на 30%

Стоимость "борщевого набора" в Украине выросла. Об этом информирует в Офисе эффективного регулирования.

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Таким образом, порция для четырех человек стоит 80,92 грн. Стоит отметить, что за год цена выросла более чем на 30%.

При этом ингредиенты борща за год подорожали от незначительных 5% до 284,4%.

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Больше всего возросла стоимость овощей:

цены на свеклу и морковь выросли в два раза,

почти в четыре раза возросла стоимость капусты,

Единственный овощ, цена которого выросла несущественно – картофель (+5,05%).

Ранее мы писали, что на украинских рынках и магазинах курятина подорожала на рекордные 70% за первые два месяца 2022 года.