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В Украине выросла стоимость борща

За год цена увеличилась более чем на 30%
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине выросла стоимость борща
Порция борща для четырёх стоит 80,92 грн / depositphotos

Стоимость "борщевого набора" в Украине  выросла. Об этом информирует в Офисе эффективного регулирования.

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Таким образом, порция для четырех человек стоит 80,92 грн. Стоит отметить, что за год цена выросла более чем на 30%.

При этом ингредиенты борща за год подорожали от незначительных 5% до 284,4%.

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Больше всего возросла стоимость овощей:

  • цены на свеклу и морковь выросли в два раза,
  • почти в четыре раза возросла стоимость капусты,

 Единственный овощ, цена которого выросла несущественно – картофель (+5,05%).

Ранее мы писали, что на украинских рынках и магазинах курятина подорожала на рекордные 70% за первые два месяца 2022 года.

 

 

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