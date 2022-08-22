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Работа в Польше: сколько заробитчан присылают деньги в Украину
Почти 75% трудоустроенных украинцев в Польше присылают часть средств своим родственникам в Украину, из них более 35% – более половины заработка. Об этом информируют в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
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- 74,5% отправляют средства своим родственникам в Украину,
- из них 35,4% респондентов отправляют на родину более чем половину заработка,
- а 39,1% — меньше половины.
- Не присылают вообще — всего 10,9%.
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При этом 14,6% респондентов перевезли семьи к себе в Польшу, поэтому и исчезла потребность в денежных переводах.
Стоит отметить, что средняя зарплата на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы, составляет 28-32 тыс. грн в месяц (это 3500-4000 злотых).
Не стоит ожидать обвала валютных переводов в Украину из-за невозможности мужчин ездить на заработки. Ведь в этом году в Европе уже трудоустроено очень много женщин, поэтому они в значительной степени компенсируют эту нехватку.