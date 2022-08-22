Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Работа в Польше: сколько заробитчан присылают деньги в Украину

14,6% респондентов перевезли семьи к себе в Польшу, поэтому и исчезла потребность в денежных переводах
 |  Автор: Ольга Опенько
Работа в Польше: сколько заробитчан присылают деньги в Украину
Иллюстративное фото / depositphotos

Почти 75% трудоустроенных украинцев в Польше присылают часть средств своим родственникам в Украину, из них более 35% – более половины заработка. Об этом информируют в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Читайте также: Выходные в сентябре в Украине - сколько работаем и отдыхаем

  • 74,5% отправляют средства своим родственникам в Украину, 
  • из них 35,4% респондентов отправляют на родину более чем половину заработка,
  • а 39,1% — меньше половины.
  • Не присылают вообще — всего 10,9%.

Читайте также: Как будет работать банковская система в День Независимости

При этом 14,6% респондентов перевезли семьи к себе в Польшу, поэтому и исчезла потребность в денежных переводах.

Стоит отметить, что средняя зарплата на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы, составляет 28-32 тыс. грн в месяц (это 3500-4000 злотых).

Не стоит ожидать обвала валютных переводов в Украину из-за невозможности мужчин ездить на заработки. Ведь в этом году в Европе уже трудоустроено очень много женщин, поэтому они в значительной степени компенсируют эту нехватку.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
22.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.09 39.10 0.00
Продажа 40.01 40.40 0.00
Все курсы наличных валют...
22.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 36.74 0.62
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK