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Украинские военные получат дополнительные выплаты

В декабре происходит ряд дополнительных начислений
 |  Автор: Ольга Опенько
Украинские военные получат дополнительные выплаты
Иллюстративное фото / EPA

В декабре украинским военным выплатят на 37% больше денежного обеспечения, чем в предыдущем месяце. Об этом заявила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"По состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало в воинские части 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях. Это 100 тыс. грн и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения. Это 30 тыс. грн", - отметила Маляр.

Формально сейчас выплачено 60% от общего объема ежемесячного денежного обеспечения:

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  • должностной оклад,
  • выплата за звание и выслугу лет.

Маляр отметила, что в декабре происходит ряд дополнительных начислений. Поэтому в декабре воинам будет выплачено почти на 37% больше, чем это было в ноябре. 

Уточняется, что выплаты семьям погибших героев осуществляются по мере обработки документов, и этот процесс продолжается непрерывно.

Ранее мы писали, что безработные в Украине смогут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

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