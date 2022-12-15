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Украинские военные получат дополнительные выплаты
В декабре украинским военным выплатят на 37% больше денежного обеспечения, чем в предыдущем месяце. Об этом заявила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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"По состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало в воинские части 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях. Это 100 тыс. грн и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения. Это 30 тыс. грн", - отметила Маляр.
Формально сейчас выплачено 60% от общего объема ежемесячного денежного обеспечения:
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- должностной оклад,
- выплата за звание и выслугу лет.
Маляр отметила, что в декабре происходит ряд дополнительных начислений. Поэтому в декабре воинам будет выплачено почти на 37% больше, чем это было в ноябре.
Уточняется, что выплаты семьям погибших героев осуществляются по мере обработки документов, и этот процесс продолжается непрерывно.
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