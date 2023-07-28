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Цены на яблоки в Украине изменились: цифры

При этом спрос на яблоки удерживается на невысоком уровне
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на яблоки в Украине изменились: цифры
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине подешевели яблоки. Так, цены упали до 17-24 грн/кг (0,46-0,66 долл./кг), что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщает  EastFruit.

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Причины снижения цен:

  • достаточно большие объемы на рынке импортного прошлогоднего яблока;
  • достаточное количество фруктов нового урожая.

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При этом спрос на яблоки удерживается на невысоком уровне, поскольку покупатели часто предпочитают сезонные фрукты и ягоды.

Несмотря на столь стремительное снижение отпускных цен, яблоки нового урожая в Украине стоят в среднем на 65% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Импортные яблоки за год подорожали в среднем в 2,7 раза.

Ранее мы писали, что инфляция в Украине замедлилась.

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