Украинцы задекларировали более 218 миллиардов доходов

По состоянию на 1 мая декларации подали более 172 тыс. украинцев

В Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. По состоянию на 1 мая декларации подали более 172 тыс. украинцев. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В поданных декларациях был задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд гривен, а налоговые обязательства к уплате в бюджет по НДФЛ составили 4,8 млрд гривен, что на 2,1 млрд гривен больше, чем в прошлом году, и по военному сбору – 0,9 млрд гривен, что на 0,4 млрд гривен больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", – отметил Гетманцев.

Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 млн гривен, составило 10,7 тыс. человек (+1,2 тыс. человек по сравнению с прошлым годом), в которых определены к уплате НДФЛ и военного сбора более 1 млрд гривен.

"Стоит отметить, что значительная часть граждан подала декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тыс. граждан", – подчеркнул председатель комитета.

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