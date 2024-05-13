Мето на Виноградаре: Киевметрополитен объявил тендер

Ожидаемая стоимость закупки составляет около 14 миллиардов гривен

"Киевский метрополитен" объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь. Согласно информации, полученной из пресс-службы КГГА, ожидаемая стоимость закупки составляет около 14 миллиардов гривен.

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По результатам государственной экспертизы и положительного экспертного отчета ожидаемая стоимость закупки составляет 13 миллиардов 956 миллионов 843 тысяч 711,13 гривен. Прием предложений будет продолжаться до 28 мая 2024 года.

На данный момент построен правый перегонный тоннель протяженностью около 1 250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Также завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла, а частично построены двухъярусные тоннели.

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Отмечается, что в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" расторг договор с АО "Киевметрострой" в судебном порядке из-за неудовлетворительных сроков выполнения работ. Кроме того, в суде рассматривается вопрос о взыскании части предварительной оплаты.

Ранее мы писали, что цены на проезд в маршрутках в Киевской области выросли.